ANP divulga resultados de fiscalizações e assegura qualidade no mercado de combustíveis em Mato Grosso A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) concluiu uma série de fiscalizações em nove estados brasileiros...

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) concluiu uma série de fiscalizações em nove estados brasileiros, entre os dias 24 e 27 de junho, com o objetivo de garantir a qualidade e a conformidade no mercado de combustíveis. Mato Grosso destacou-se pela ausência de irregularidades nos seis postos de combustíveis inspecionados nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande.

