ANP fiscaliza mercado de combustíveis em Mato Grosso Entre os dias 1º e 5 de julho, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realizou fiscalizações no mercado...

Entre os dias 1º e 5 de julho, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realizou fiscalizações no mercado de combustíveis em oito unidades da Federação. Em Mato Grosso, três cidades passaram pela ação, sendo Lucas do Rio Verde, Matupá e Várzea Grande.

