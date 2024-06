Armazenamento de Energia e Geração Distribuída: inovações e oportunidades no setor energético

Cenário MT |Do R7

A 24ª edição do Fórum Regional de Geração Distribuída da Região Centro-Oeste (Fórum GD Centro-Oeste) está prestes a começar, prometendo abordar um dos temas mais relevantes e inovadores do setor energético: o armazenamento de energia dentro das oportunidades de geração distribuída. O evento será realizado nos dias 26 e 27 de junho de 2024, no Cenarium Rural, Centro Político Administrativo, em Cuiabá, Mato Grosso.

