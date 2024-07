Arraiá do MEI em Sorriso: Sucesso de público e movimentação econômica

Cenário MT |Do R7

Sucesso de público, expositores e de variedade de comidas típicas, a 3ª edição do ‘Arraiá do Empreendedor’ de Sorriso reuniu mais de 10 mil pessoas nos dias 06 e 07 de julho, na praça da Juventude. O evento que combina elementos das tradicionais festas juninas com uma variedade de opções gastronômicas oferecidas por empreendedores locais, movimentou a economia da cidade e fortaleceu os 40 empreendedores participantes, o que resultou em quase R$ 100 mil em vendas.

