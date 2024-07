Cenário MT |Do R7

Atlas da Violência 2024: Bahia lidera ranking e Sorriso se destaca no Centro-Oeste O Atlas da Violência dos Municípios 2024, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Aplicada (Ipea), traça um panorama alarmante da violência...

‌



A+

A-

Bahia lidera ranking, Sorriso se destaca no Centro-Oeste e Atlas da Violência 2024 revela panorama preocupante

O Atlas da Violência dos Municípios 2024, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Aplicada (Ipea), traça um panorama alarmante da violência no Brasil, com a Bahia liderando o ranking das 10 cidades mais violentas e Sorriso (MT) se destacando como a mais sangrenta do Centro-Oeste.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Santos x Ituano ao vivo - Série B nesta segunda-feira (15/07/2024)

• Bahia lidera ranking, Sorriso se destaca no Centro-Oeste e Atlas da Violência 2024 revela panorama preocupante

• Onde assistir XV de Jaú x Mirassol ao vivo - Copa Paulista nesta segunda-feira (15/07/2024)