Atletas da Escolinha de BMX brilham em competição estadual

(Foto: Ascom Prefeitura/Watyson Fernando)

Mais uma vez os atletas da escolinha Viva Lucas/Lucas Riders da Secretaria de Esportes e Lazer conquistaram bons resultados em prova fora de casa. Na 4ª etapa do Campeonato Mato-grossense, realizada na cidade de São José do Rio Claro, foram conquistadas 39 medalhas no final de semana.

