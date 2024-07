Cenário MT |Do R7

Atlético-MG x Flamengo: Confronto eletrizante no Brasileirão

Onde assistir Atlético-MG x Flamengo ao vivo - Brasileirão nesta quarta-feira (03/07/2024). Foto: Pedro Souza/Atlético Pedro Souza

É com muita expectativa que estamos prestes a acompanhar mais um grande duelo pela Rodada 14 do campeonato, entre Atlético-MG e Flamengo. As duas equipes entram em campo nesta quarta-feira, 03/07/2024, às 21h30 de Brasília, em busca da vitória e dos três pontos. O Atlético-MG vem de uma sequência positiva e busca manter o bom momento, enquanto o Flamengo quer se recuperar de resultados recentes. O palco está pronto para mais um confronto eletrizante, onde cada lance pode ser decisivo. Preparem-se para uma partida emocionante e cheia de emoções!

