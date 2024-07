Atraso no pagamento do IPVA 2024: Conheça as consequências e saiba como regularizar A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz-MT) alerta os proprietários de veículos sobre a importância de quitar as parcelas do...

‌



A+

A-

Atraso no pagamento pode gerar multa e cancelamento do parcelamento

A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz-MT) alerta os proprietários de veículos sobre a importância de quitar as parcelas do IPVA 2024 dentro do prazo de vencimento. O atraso no pagamento pode resultar no cancelamento do parcelamento atual e na necessidade de uma nova negociação, sujeita a acréscimos legais e penalidades.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• IPVA 2024: Atraso no pagamento pode gerar multa e cancelamento do parcelamento

• Onde assistir Argentina x Canadá ao vivo - Copa América nesta terça-feira (09/07/2024)

• Seis suspeitos são presos por latrocínio de síndico em Cuiabá