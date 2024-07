Cenário MT |Do R7

Atualização sobre os casos de covid-19 em Lucas do Rio Verde No período de 24 a 30 de junho de 2024, Lucas do Rio Verde registrou três novos casos confirmados de coronavírus, conforme dados...

No período de 24 a 30 de junho de 2024, Lucas do Rio Verde registrou três novos casos confirmados de coronavírus, conforme dados divulgados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e instituições privadas de saúde. Com isso, o município atinge um total de 30.876 casos de covid-19 confirmados desde o início da pandemia.

