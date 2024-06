Cenário MT |Do R7

Aumento significativo de casamentos homoafetivos em Mato Grosso

O estado de Mato Grosso tem registrado um aumento significativo no número de casamentos homoafetivos, conforme apontado pelo mais recente levantamento da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). Até agora, foram realizados 179 casamentos entre pessoas do mesmo sexo em 2024, refletindo um crescimento contínuo desde a implementação da resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2013, que garantiu o direito ao casamento civil para a população LGBTQIA+.

