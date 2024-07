Banco de Leite Humano do HSL recebe apoio do Corpo de Bombeiros para coletas domiciliares O Banco de Leite Humano do Hospital São Lucas, coordenado por Janaina Woicichoski, agora conta com o apoio do Corpo de Bombeiros...

O Banco de Leite Humano do Hospital São Lucas, coordenado por Janaina Woicichoski, agora conta com o apoio do Corpo de Bombeiros para realizar a coleta domiciliar de leite materno. De acordo com Janaina, a parceria foi necessária devido à falta de um veículo próprio para o banco de leite.

