Batalhão Ambiental age contra desmatamento ilegal em Marcelândia Equipes do Batalhão de Proteção Ambiental (BPMPA) prenderam três homens por desmatamento ilegal, neste sábado (06.07), na zona rural...

Equipes do Batalhão de Proteção Ambiental (BPMPA) prenderam três homens por desmatamento ilegal, neste sábado (06.07), na zona rural de Marcelândia. Na ação, foram apreendidos dois tratores utilizados no crime e os suspeitos receberam multa no valor de R$ 450 mil.

