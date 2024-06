Bélgica empata com a Ucrânia e se prepara para enfrentar a França nas oitavas da Euro

Cenário MT |Do R7

Lance de Ucrânia x Bélgica. Foto: Uefa

A Bélgica ficou no empate por 0 a 0 com a Ucrânia na tarde desta quarta-feira (26), pela terceira rodada do grupo E da Eurocopa 2024. A partida aconteceu na Arena Stuttgart, na Alemanha.

