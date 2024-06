Beneficiários participam de sorteio de lotes da 2ª etapa do Sonho Meu em Lucas do Rio Verde Os beneficiários do programa habitacional Sonho Meu participaram na tarde desta terça-feira (25) do sorteio de lotes e quadras da...

Alto contraste

A+

A-

Os beneficiários do programa habitacional Sonho Meu participaram na tarde desta terça-feira (25) do sorteio de lotes e quadras da segunda etapa do programa. O sorteio, realizado no auditório dos Pioneiros, foi coordenado pela equipe de habitação da Secretaria de Assistência Social e Habitação de Lucas do Rio Verde.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Beneficiários participam de sorteio de lotes da 2ª etapa do Sonho Meu

• Onde assistir Venezuela x México ao vivo - Copa América nesta quarta-feira (26/06/2024)

• Governo de MT e Nova Rota do Oeste dão início à duplicação da BR-163 em Sinop



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.