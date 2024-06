Bombeiros combatem incêndios no Pantanal de Mato Grosso O Corpo de Bombeiros conseguiu extinguir incêndios que assolavam a região do Pantanal de Mato Grosso no sábado (22), após quatro...

Cenário MT|Do R7 24/06/2024

