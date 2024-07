Bombeiros de Mato Grosso realizam emocionante resgate de periquito em telhado de residência O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado, via 193, na tarde de quinta-feira (18.07), para resgatar um periquito... Cenário MT|Do R7 19/07/2024 - 22h53 (Atualizado em 19/07/2024 - 22h53 ) ‌



Bombeiros de Mato Grosso resgatam periquito que ficou preso em telhado de residência

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado, via 193, na tarde de quinta-feira (18.07), para resgatar um periquito que estava preso no telhado de uma residência no Bairro Parque Eldorado, no município de Primavera do Leste (234 km de Cuiabá).

