Botafogo vence o Palmeiras em confronto direto O Botafogo venceu o Palmeiras por 1 a 0 em jogo eletrizante na noite desta quarta-feira (17), no estádio Nilton Santos, no Rio de... Cenário MT|Do R7 17/07/2024 - 23h40 (Atualizado em 17/07/2024 - 23h40 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Lance de Botafogo x Palmeiras. Foto: Vitor Silva/BFR Vitor_Silva

O Botafogo venceu o Palmeiras por 1 a 0 em jogo eletrizante na noite desta quarta-feira (17), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida valeu pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Leia mais em CenárioMT



• Segue o líder! Botafogo vence o Verdão em confronto direto

• Polícia Civil realiza oitivas e apura informações técnicas para esclarecer incêndio que destruiu Shopping Popular

• Pleno fixa teses sobre normas coletivas firmadas entre sindicatos de asseio e mão de obra