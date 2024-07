Brasil empata com a Colômbia e enfrenta Uruguai nas quartas O Brasil ficou no empate por 1 a 1 com a Colômbia na noite desta terça-feira (2), no Levi’s Stadium, em Santa Clara, nos Estados...

Lance de Brasil x Colômbia. Foto: Conmebol

O Brasil ficou no empate por 1 a 1 com a Colômbia na noite desta terça-feira (2), no Levi’s Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos. A partida valeu pela terceira rodada do grupo D da Copa América de 2024.

