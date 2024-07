Câmara de Cuiabá decide sobre impeachment do prefeito Emanuel Pinheiro

Alto contraste

A+

A-

Vereador de Cuiaba

A Câmara de Cuiabá votará nesta terça-feira (2) mais dois requerimentos de Comissão Processante protocolados pelo vereador Fellipe Corrêa (PL) pedindo a cassação do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB). Ambos os pedidos tem parecer da Procuradoria da Casa pelo prosseguimento e demonstram infrações político-administrativas na gestão financeira e orçamentária do município no exercício de 2022 a partir de balanços oficiais disponíveis no portal da transparência da Prefeitura de Cuiabá.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Brasil x Colômbia ao vivo - Copa América nesta terça-feira (02/07/2024)

• Onde assistir Novorizontino x Mirassol ao vivo - Fase única nesta terça-feira (02/07/2024)

• Câmara de Cuiabá vota mais dois impeachments contra Emanuel Pinheiro nesta terça (2/7)



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.