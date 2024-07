Campanha McDia Feliz 2024: Sete municípios do interior de MT se unem pela oncologia pediátrica

‌



Além de Cuiabá, outros sete municípios de Mato Grosso vão participar da Campanha McDia Feliz 2024, por meio da Associação de Amigos da Criança com Câncer (AACCMT). O evento será realizado no dia 24 de agosto e as vendas do sanduíche Big Mac serão feitas nos municípios de Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, Diamantino, São José do Rio Claro, Rondonópolis e Tangará da Serra.

