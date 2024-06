Capotamento de GM S10 na BR-163: Acidente deixa um ferido em Lucas do Rio Verde A Nova Rota do Oeste foi acionada nesta quarta-feira (26), às 9h08, após capotamento de uma GM S10 preta no km 674 da BR-163, em...

Capotamento de GM S10 na BR-163 deixa um ferido em Lucas do Rio Verde

A Nova Rota do Oeste foi acionada nesta quarta-feira (26), às 9h08, após capotamento de uma GM S10 preta no km 674 da BR-163, em Lucas do Rio Verde. O veículo, que seguia sentido Lucas do Rio Verde a Nova Mutum, perdeu o controle e capotou diversas vezes, após uma ultrapassagem mal sucedida.

