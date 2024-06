Cenário MT |Do R7

Carreta tomba e derrama farelo de milho em Lucas do Rio Verde Um homem foi detido em flagrante na tarde deste sábado (11) após tombar uma carreta carregada com farelo de milho na MT-449, próximo...

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi detido em flagrante na tarde deste sábado (11) após tombar uma carreta carregada com farelo de milho na MT-449, próximo ao Corpo de Bombeiros, em Lucas do Rio Verde. Segundo a Polícia Militar, o condutor, que não teve sua identidade revelada, estava embriagado e perdeu o controle do veículo após bater em uma placa de sinalização.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Criciúma x Internacional ao vivo - Brasileirão neste domingo (30/06/2024)

• Carreta tomba e causa derramamento de farelo de milho na MT-449 em Lucas do Rio Verde

• Onde assistir Flamengo x Cruzeiro ao vivo - Brasileirão neste domingo (30/06/2024)



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.