Cenário MT |Do R7

Centro de Treinamento de Artes Marciais em Mato Grosso é alvo de operação por pedofilia Em uma ação contundente contra a pedofilia, a Polícia Civil do município de Confresa, Mato Grosso, deflagrou nesta segunda-feira (...

‌



A+

A-

Em uma ação contundente contra a pedofilia, a Polícia Civil do município de Confresa, Mato Grosso, deflagrou nesta segunda-feira (15) uma operação em um Centro de Treinamento de Artes Marciais. O objetivo da ação foi apurar indícios de crime de pedofilia, com foco no aliciamento de uma criança de 11 anos para fins sexuais.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Festival em Lucas do Rio Verde celebra o Dia Mundial do Rock com grande público

• Centro de Treinamento de Artes Marciais em Mato Grosso é alvo de operação por pedofilia

• Boletim Semanal de covid 19: Lucas do Rio Verde registra apenas um novo caso