Cidade de Mato Grosso quebra recorde com fogueira de 64 metros Nesta segunda-feira (24), em comemoração ao dia de São João Batista, a Prefeitura de Pontal do Araguaia, a 518 km de Cuiabá, ergueu...

Nesta segunda-feira (24), em comemoração ao dia de São João Batista, a Prefeitura de Pontal do Araguaia, a 518 km de Cuiabá, ergueu uma fogueira de 64 metros de altura, equivalente a um prédio de mais de 20 andares. A meta é bater o recorde do Guinness Book Brasil e ter a maior fogueira de São João do país.

