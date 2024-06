Clássico carioca: Fluminense x Flamengo ao vivo!

É com muita expectativa que estamos prestes a acompanhar um dos clássicos mais aguardados do futebol brasileiro, válido pela Rodada 11 do campeonato. Neste domingo, dia 23/06/2024, às 16h00 de Brasília, teremos o embate entre duas equipes de peso: o Fluminense e o Flamengo. Ambos os times entram em campo com o objetivo de conquistar os três pontos e garantir uma boa posição na tabela. A rivalidade entre essas duas agremiações promete um jogo emocionante e repleto de lances incríveis. Preparem-se para uma tarde de muita emoção e futebol de alto nível!

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.