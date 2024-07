Clássico gaúcho: Juventude x Grêmio ao vivo! É com muita emoção que trazemos para vocês mais um grande clássico do futebol gaúcho, válido pela Rodada 15 do campeonato Brasileiro...

Alto contraste

A+

A-

Onde assistir Juventude x Grêmio ao vivo - Brasileirão neste domingo (07/07/2024). Foto: Fernando Alves/EC Juventude

É com muita emoção que trazemos para vocês mais um grande clássico do futebol gaúcho, válido pela Rodada 15 do campeonato Brasileiro. Neste domingo, dia 07/07/2024, às 16h00 de Brasília, o Juventude enfrenta o Grêmio em um duelo que promete muita rivalidade e lances emocionantes. As duas equipes entram em campo buscando a vitória para se afastarem da parte de baixo da tabela. Preparem-se para 90 minutos de muita intensidade e paixão pelo futebol. A bola vai rolar e a emoção está garantida!

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Juventude x Grêmio ao vivo - Brasileirão neste domingo (07/07/2024)

• Onde assistir Fortaleza x Fluminense ao vivo - Brasileirão neste domingo (07/07/2024)

• Onde assistir Cruzeiro x Corinthians ao vivo - Brasileirão neste domingo (07/07/2024)



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.