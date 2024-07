Colisão entre carretas na BR-163: acidente sem feridos em Lucas do Rio Verde Na manhã desta segunda-feira (22.07.2024), por volta das 8h52, a Nova Rota do Oeste identificou uma colisão traseira entre duas carretas... Cenário MT|Do R7 22/07/2024 - 16h23 (Atualizado em 22/07/2024 - 16h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Colisão entre carretas é registrada na BR-163 em Lucas do Rio Verde

Na manhã desta segunda-feira (22.07.2024), por volta das 8h52, a Nova Rota do Oeste identificou uma colisão traseira entre duas carretas no km 650 da BR-163, em Lucas do Rio Verde. As equipes de resgate da Concessionária foram acionadas e rapidamente chegaram ao local do acidente.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Colisão entre carretas é registrada na BR-163 em Lucas do Rio Verde

• Seciteci abre inscrições para vagas remanescentes em cursos técnicos

• Em sessão extraordinária, Câmara vota projeto do SAAE