Comandante-geral dos Bombeiros vistoria combate ao fogo no Pantanal O incêndio na região de Porto Conceição, em Cáceres, está sob controle. A avaliação é do comandante-geral do Corpo de Bombeiros,...

O incêndio na região de Porto Conceição, em Cáceres, está sob controle. A avaliação é do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Flávio Glêdson, após sobrevoo e vistoria às ações de combate ao fogo no Pantanal na manhã desta quinta-feira (04.07).

