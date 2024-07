Comitiva de produtores norte-americanos se impressiona com avanços na agricultura de Mato Grosso Uma comitiva de produtores rurais de Illinois, Estados Unidos, visitou nesta quarta-feira (17) a Fundação Rio Verde, em Lucas do... Cenário MT|Do R7 18/07/2024 - 18h23 (Atualizado em 18/07/2024 - 18h23 ) ‌



Comitiva de produtores norte-americanos visita Fundação Rio Verde

Uma comitiva de produtores rurais de Illinois, Estados Unidos, visitou nesta quarta-feira (17) a Fundação Rio Verde, em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, com o objetivo de conhecer as inovações e tecnologias aplicadas na agricultura local. Esses produtores fazem parte da cooperativa PCE, que conta com 1,1 mil agricultores e possui mais de 105 anos de fundação.

