Confronto com a PM em Sorriso deixa cinco suspeitos mortos em operação contra facção criminosa

Cinco suspeitos morrem em confronto com a PM em Sorriso durante operação contra facção criminosa

Cinco pessoas suspeitas de integrarem uma facção criminosa morreram em confronto com policiais militares na madrugada deste domingo (30), na Rua Laguna, no bairro Bela Vista, em Sorriso (MT). Segundo a Polícia Militar, a ação foi realizada após informações do serviço de inteligência indicarem a concentração de suspeitos na residência, onde também haveria cestas básicas destinadas à distribuição.

