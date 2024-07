Confronto decisivo: Coritiba x Mirassol ao vivo - Série B É com muita emoção que trazemos para vocês mais um confronto decisivo pela Rodada 16 do campeonato Brasileiro da Série B, que promete... Cenário MT|Do R7 19/07/2024 - 08h13 (Atualizado em 19/07/2024 - 08h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Onde assistir Coritiba x Mirassol ao vivo - Série B nesta sexta-feira (19/07/2024). Foto: JP Pacheco/CFC

É com muita emoção que trazemos para vocês mais um confronto decisivo pela Rodada 16 do campeonato Brasileiro da Série B, que promete ser eletrizante. Nesta sexta-feira, às 21h30 de Brasília, teremos um duelo imperdível entre Coritiba e Mirassol. As duas equipes entram em campo em busca da vitória para se aproximarem de seus objetivos na competição. O clima de tensão e expectativa toma conta dos torcedores, que aguardam ansiosos por mais um grande espetáculo do futebol brasileiro. Quem sairá vitorioso deste confronto? Só acompanhando de perto para descobrir. Preparem-se, pois a bola vai rolar e a emoção está garantida!

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Coritiba x Mirassol ao vivo - Série B nesta sexta-feira (19/07/2024)

• Onde assistir Avaí x Ceará ao vivo - Série B nesta sexta-feira (19/07/2024)

• Criminoso que matou homem na frente da filha é preso em Mato Grosso