Cenário MT |Do R7

Confronto eletrizante: Cruzeiro x Athletico-PR ao vivo! E estamos de volta com mais um grande confronto pela Rodada 12 do campeonato, que promete muita emoção e lances incríveis. O Cruzeiro...

Alto contraste

A+

A-

Onde assistir Cruzeiro x Athletico-PR ao vivo - Fase única nesta quarta-feira (26/06/2024). Foto: Divulgação Cruzeiro

E estamos de volta com mais um grande confronto pela Rodada 12 do campeonato, que promete muita emoção e lances incríveis. O Cruzeiro enfrenta o Athletico-PR nesta quarta-feira, dia 26/06/2024, às 19h00 de Brasília. As duas equipes entram em campo em busca da vitória e dos três pontos, em um duelo que promete ser eletrizante. Preparem-se para acompanhar cada lance, cada jogada e cada gol dessa partida imperdível. É Cruzeiro x Athletico-PR, ao vivo, diretamente dos gramados, para você que é apaixonado por futebol. Vamos juntos nessa!

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Cruzeiro x Athletico-PR ao vivo - Brasileirão nesta quarta-feira (26/06/2024)

• Onde assistir Corinthians x Cuiabá ao vivo - Brasileirão nesta quarta-feira (26/06/2024)

• Audiência na ALMT discute a venda de imóveis da Empaer



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.