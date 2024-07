Confronto eletrizante: Cuiabá x Botafogo ao vivo!

Alto contraste

A+

A-

Onde assistir Cuiabá x Botafogo ao vivo - Fase única nesta quarta-feira (03/07/2024). Foto: AssCom Dourado

Estamos na Rodada 14 do campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, 03/07/2024, com um confronto eletrizante entre Cuiabá e Botafogo. As equipes entram em campo em busca da vitória para somar pontos importantes na tabela. O jogo promete muita emoção e lances de tirar o fôlego, com as torcidas empurrando seus times do início ao fim. A bola vai rolar às 19h00 de Brasília, e a expectativa é de um duelo equilibrado e cheio de emoções. Preparem-se para mais um grande jogo do futebol brasileiro!

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Cuiabá x Botafogo ao vivo - Brasileirão nesta quarta-feira (03/07/2024)

• Militar do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso é afastado por suspeita de abuso sexual

• Máquinas agrícolas, armas e caminhões são apreendidos em operação entre policiais de Mato Grosso e Rio Grande do Sul



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.