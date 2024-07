Confronto eletrizante entre Avaí e Novorizontino na Série B

Alto contraste

Onde assistir Avaí x Novorizontino ao vivo - Série B nesta segunda-feira (08/07/2024). Foto: Leandro Boeira/Avaí L.BOEIRA

Estamos aqui para mais um emocionante confronto pela Rodada 14 do campeonato Brasileiro da Série B, que promete muitas emoções e lances incríveis. O Avaí enfrenta o Novorizontino nesta segunda-feira, dia 08/07/2024, às 20h00 de Brasília. As equipes entram em campo com o objetivo de conquistar os três pontos e subir na tabela de classificação. O jogo promete ser disputado do início ao fim, com muita garra e determinação por parte dos jogadores. Quem sairá vitorioso dessa batalha? Só assistindo para descobrir!

