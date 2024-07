Confronto eletrizante entre Ceará e Santos na Série B É com muita emoção que trago para vocês mais um grande confronto pela Rodada 14 do campeonato Brasileiro da Série B, que acontecerá...

Alto contraste

A+

A-

a man in a purple shirt and shorts running with his hand up

É com muita emoção que trago para vocês mais um grande confronto pela Rodada 14 do campeonato Brasileiro da Série B, que acontecerá nesta sexta-feira, dia 05/07/2024, às 19h00 de Brasília. O Ceará enfrentará o Santos em um duelo que promete muitas emoções e lances de tirar o fôlego. As duas equipes vão em busca da vitória para somar pontos importantes na tabela e seguir firmes na briga pelo acesso. Preparem-se para uma partida eletrizante e cheia de emoções, pois aqui no futebol tudo pode acontecer. Vamos acompanhar juntos cada lance desse grande jogo!

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Ceará x Santos ao vivo - Série B nesta sexta-feira (05/07/2024)

• Onde assistir Portugal x França ao vivo - Eurocopa nesta sexta-feira (05/07/2024)

• Padrasto é preso por tentar atear fogo no próprio enteado em Mato Grosso



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.