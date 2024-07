Confronto eletrizante entre Floresta e Sampaio Corrêa na Série C Estamos na Rodada 14 do campeonato Brasileiro da Série C, e nesta segunda-feira, dia 22/07/2024, teremos um confronto eletrizante... Cenário MT|Do R7 22/07/2024 - 10h14 (Atualizado em 22/07/2024 - 10h14 ) ‌



Onde assistir Floresta x Sampaio Corrêa ao vivo - Série C nesta segunda-feira (22/07/2024). Foto: Ronaldo Oliveira/Floresta

Estamos na Rodada 14 do campeonato Brasileiro da Série C, e nesta segunda-feira, dia 22/07/2024, teremos um confronto eletrizante entre Floresta e Sampaio Corrêa. As equipes entram em campo às 20h00, horário de Brasília, em busca da vitória para somar pontos importantes na tabela. O clima promete esquentar dentro de campo, com muita emoção e lances de tirar o fôlego. Os torcedores podem esperar por um jogo disputado e cheio de reviravoltas, onde cada lance pode definir o rumo da partida. Preparem-se para acompanhar mais um duelo emocionante do futebol brasileiro!

