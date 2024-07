Confronto eletrizante entre Guarani e Goiás na Série B Estamos na Rodada 16 do campeonato Brasileiro da Série B, e neste domingo teremos um confronto eletrizante entre Guarani e Goiás.... Cenário MT|Do R7 21/07/2024 - 10h13 (Atualizado em 21/07/2024 - 10h13 ) ‌



Onde assistir Guarani x Goiás ao vivo - Série B neste domingo (21/07/2024). Foto: Raphael Silvestre/Guarani FC

Estamos na Rodada 16 do campeonato Brasileiro da Série B, e neste domingo teremos um confronto eletrizante entre Guarani e Goiás. As equipes entram em campo em busca da vitória para se aproximarem do topo da tabela. O jogo promete muita emoção e lances de tirar o fôlego, com os jogadores dando o seu melhor em campo. A partida está marcada para as 16h00 de Brasília, e os torcedores podem esperar um duelo de muita intensidade e disputa. Não percam nenhum lance dessa partida decisiva!

