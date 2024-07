Cenário MT |Do R7

Confronto eletrizante entre Paysandu e Ceará na Série B Estamos na Rodada 15 do campeonato Brasileiro da Série B, e nesta sexta-feira, 12 de julho de 2024, teremos um confronto eletrizante...

Estamos na Rodada 15 do campeonato Brasileiro da Série B, e nesta sexta-feira, 12 de julho de 2024, teremos um confronto eletrizante entre Paysandu e Ceará. As equipes entram em campo às 21h30, horário de Brasília, em busca da vitória para subir na tabela e garantir uma boa posição na tabela. A torcida está ansiosa para ver quem sairá vitorioso neste duelo de gigantes do futebol. Preparem-se para acompanhar cada lance e emoção desta partida imperdível!

