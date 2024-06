Confronto eletrizante entre Ponte Preta e Ceará agita torcedores nesta terça-feira

Alto contraste

Onde assistir Ponte Preta x Ceará ao vivo - Fase única nesta terça-feira (25/06/2024). Foto: Arthur Henrique/Ponte Preta Press (DIEGO ALMEIDA)

Hoje é dia de mais um grande confronto pela Rodada 12 do campeonato, onde Ponte Preta e Ceará se enfrentam em busca da vitória. O jogo promete muita emoção e lances de tirar o fôlego, com as duas equipes buscando os três pontos a todo custo. A torcida está empolgada e lotando as arquibancadas para apoiar seus times do coração. O duelo está marcado para esta terça-feira, 25 de junho de 2024, às 21h00 de Brasília. Preparem-se para uma partida eletrizante e cheia de emoções!

