Confronto eletrizante entre Suíça e Itália na Eurocopa 2024

Onde assistir Suíça x Itália ao vivo - 29/06 neste sábado (29/06/2024). Foto: Uefa Harriet Lander - UEFA

Hoje é dia de Oitavas de final da Eurocopa 2024 e teremos um confronto eletrizante entre Suíça e Itália. As duas seleções entram em campo neste sábado, 29 de junho, às 13h00 (horário de Brasília), em busca de uma vaga nas quartas de final. A Suíça chega com um bom desempenho na fase de grupos, enquanto a Itália busca manter sua invencibilidade e seguir firme na competição. Será um duelo de muita emoção e tensão, com as duas equipes buscando a vitória a todo custo. Preparem-se para mais um grande jogo da Eurocopa 2024!

