Confronto eletrizante: Goiás x Chapecoense ao vivo - Série B É com muita emoção que trazemos para vocês mais um jogo decisivo pela Rodada 14 do campeonato Brasileiro da Série B! Neste sábado...

Onde assistir Goiás x Chapecoense ao vivo - Série B neste sábado (06/07/2024). Foto: @rodriguesrosiron | Goiás EC

É com muita emoção que trazemos para vocês mais um jogo decisivo pela Rodada 14 do campeonato Brasileiro da Série B! Neste sábado, 06/07/2024, às 17h00 de Brasília, teremos um confronto eletrizante entre Goiás e Chapecoense. As duas equipes entram em campo buscando a vitória para se aproximarem dos líderes da competição. Com um histórico de confrontos equilibrados, podemos esperar um jogo repleto de emoção e lances incríveis. Fiquem ligados, pois a bola vai rolar e a disputa promete ser acirrada até o apito final do árbitro!

