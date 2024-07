Confronto eletrizante: Juventude x São Paulo ao vivo no Brasileirão! Estamos na Rodada 18 do Campeonato Brasileiro, e neste domingo, dia 21/07/2024, teremos um confronto eletrizante entre Juventude... Cenário MT|Do R7 21/07/2024 - 11h13 (Atualizado em 21/07/2024 - 11h13 ) ‌



Onde assistir Juventude x São Paulo ao vivo - Brasileirão neste domingo (21/07/2024). Foto: Fernando Alves/ECJ

Estamos na Rodada 18 do Campeonato Brasileiro, e neste domingo, dia 21/07/2024, teremos um confronto eletrizante entre Juventude e São Paulo. O jogo está marcado para as 18h30, horário de Brasília, e promete muita emoção e disputa dentro de campo. As duas equipes vão em busca da vitória para somar pontos importantes na tabela e seguir firme na briga pelo título. Preparem-se para acompanhar cada lance, cada jogada e cada gol desta partida imperdível!

