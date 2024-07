Confronto eletrizante: Novorizontino x Guarani ao vivo - Série B E é com muita emoção que trazemos para vocês mais um grande confronto pela Rodada 15 do campeonato Brasileiro da Série B, que acontecerá...

Onde assistir Novorizontino x Guarani ao vivo - Série B neste sábado (13/07/2024). Foto: Higor Basso/Novorizontino

E é com muita emoção que trazemos para vocês mais um grande confronto pela Rodada 15 do campeonato Brasileiro da Série B, que acontecerá neste sábado, dia 13 de julho de 2024, às 15h30 no horário de Brasília. O Novorizontino enfrenta o Guarani em um duelo que promete muitas emoções e lances incríveis. As equipes entram em campo em busca da vitória e os torcedores podem esperar por um jogo eletrizante. Fiquem ligados, pois a bola vai rolar e a disputa pela vitória está prestes a começar!

