Confronto emocionante: Amazonas x Coritiba se enfrentam pela Série B Nesta terça-feira, acontece um confronto emocionante pela Rodada 12 do campeonato, com o time da casa, o Amazonas, enfrentando o...

Onde assistir Amazonas x Coritiba ao vivo - Série B nesta terça-feira (25/06/2024). Foto: @joaonormandoc /AMFC

Nesta terça-feira, acontece um confronto emocionante pela Rodada 12 do campeonato, com o time da casa, o Amazonas, enfrentando o Coritiba. As equipes entram em campo neste dia 25 de junho de 2024, às 21h30 no horário de Brasília. Os torcedores estão ansiosos para ver quem sairá vitorioso nesse duelo decisivo. A bola vai rolar e a emoção está garantida, então preparem-se para acompanhar cada lance dessa partida eletrizante.

