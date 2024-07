Confronto emocionante: Botafogo x Internacional se enfrentam pelo Brasileirão Estamos aqui para mais um emocionante confronto pela Rodada 18 do Campeonato Brasileiro, que acontecerá neste sábado, dia 20/07/2024... Cenário MT|Do R7 20/07/2024 - 11h13 (Atualizado em 20/07/2024 - 11h13 ) ‌



Onde assistir Botafogo x Internacional ao vivo - Brasileirão neste sábado (20/07/2024). Foto: Vitor Silva/BFR Vitor_Silva

Estamos aqui para mais um emocionante confronto pela Rodada 18 do Campeonato Brasileiro, que acontecerá neste sábado, dia 20/07/2024, às 18h30 de Brasília. O Botafogo enfrentará o Internacional em busca de mais uma vitória para se manter na parte de cima da tabela. Será um duelo de muita intensidade e emoção, com as duas equipes buscando os três pontos a todo custo. A torcida está ansiosa para ver o desempenho de seus times e a expectativa é de um grande espetáculo de futebol. Vamos acompanhar cada lance e torcer para que seja um jogo inesquecível para os torcedores presentes e para quem está nos acompanhando em casa.

