Confronto emocionante: Coritiba x Paysandu ao vivo no Brasileirão Hoje é dia de mais um confronto emocionante pela Rodada 14 do campeonato Brasileiro da Série B, com o jogo entre Coritiba e Paysandu...

Onde assistir Coritiba x Paysandu ao vivo - Fase única neste domingo (07/07/2024). Foto: JP Pacheco | Coritiba

Hoje é dia de mais um confronto emocionante pela Rodada 14 do campeonato Brasileiro da Série B, com o jogo entre Coritiba e Paysandu. As equipes entram em campo neste domingo, 07/07/2024, às 11h00 de Brasília, em busca da vitória e dos três pontos preciosos na tabela. A torcida está animada e o clima no estádio é de pura expectativa. Quem sairá vitorioso deste duelo? Só acompanhando cada lance para descobrir. É hora de muita emoção e adrenalina no futebol brasileiro.

