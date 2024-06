Confronto emocionante: Cuiabá x Bragantino se enfrentam neste sábado pelo Brasileirão

Alto contraste

A+

A-

Onde assistir Cuiabá x Bragantino ao vivo - Fase única neste sábado (29/06/2024). Foto: AssCom Dourado

Estamos aqui para mais um emocionante confronto pela Rodada 13 do Campeonato Brasileiro, que promete muita emoção e disputa acirrada entre Cuiabá e Bragantino. As equipes entram em campo neste sábado, 29/06/2024, às 18h30 de Brasília, em busca da vitória que pode ser crucial para suas pretensões na competição. O Dourado busca se manter na parte longe da degola, enquanto o Bragantino luta para chegar nos líderes Será um duelo de muita intensidade e determinação, com os jogadores dando o seu melhor em busca dos três pontos. Preparem-se para mais um grande espetáculo do futebol brasileiro!

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Cuiabá x Bragantino ao vivo - Brasileirão neste sábado (29/06/2024)

• Onde assistir Botafogo-SP x Sport ao vivo - Série B neste sábado (29/06/2024)

• Onde assistir Coritiba x Vila Nova ao vivo - Série B neste sábado (29/06/2024)



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.