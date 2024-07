Confronto emocionante: EC São Bernardo x Oeste ao vivo na Copa Paulista Hoje temos um confronto emocionante pela Rodada 5 do campeonato, com o EC São Bernardo enfrentando o Oeste. As equipes entram em...

Onde assistir EC São Bernardo x Oeste ao vivo - Copa Paulista neste sábado (13/07/2024). Foto: Divulgação São Bernardo

Hoje temos um confronto emocionante pela Rodada 5 do campeonato, com o EC São Bernardo enfrentando o Oeste. As equipes entram em campo neste sábado, 13 de julho de 2024, às 10h00 de Brasília, em busca da vitória. O jogo promete muita emoção e lances de tirar o fôlego, com as duas equipes buscando os três pontos para seguir firmes na competição. Fiquem ligados, pois a bola vai rolar em breve!

