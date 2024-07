Confronto emocionante entre Atlético-MG e Vasco no Brasileirão Estamos na Rodada 18 do Campeonato Brasileiro, neste domingo, 21 de julho de 2024, com um confronto emocionante entre Atlético-MG... Cenário MT|Do R7 21/07/2024 - 07h13 (Atualizado em 21/07/2024 - 07h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Onde assistir Atlético-MG x Vasco ao vivo - Brasileirão neste domingo (21/07/2024). Foto: Pedro Souza/Atlético

Estamos na Rodada 18 do Campeonato Brasileiro, neste domingo, 21 de julho de 2024, com um confronto emocionante entre Atlético-MG e Vasco. As equipes entram em campo em busca dos três pontos, em um duelo que promete muita emoção e lances de tirar o fôlego. O jogo está marcado para as 16h00, horário de Brasília, e os torcedores podem esperar uma partida disputada e cheia de reviravoltas. Fiquem ligados, pois a bola vai rolar e a emoção está garantida!

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Atlético-MG x Vasco ao vivo - Brasileirão neste domingo (21/07/2024)

• Jogos de hoje - Confira a agenda esportiva deste domingo (21/07/2024)

• Onde assistir América-RJ x Olaria ao vivo - Taça Santos Dumont neste domingo (21/07/2024)