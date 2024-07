Confronto emocionante entre Brusque e Ponte Preta na Série B

Alto contraste

A+

A-

Onde assistir Brusque x Ponte Preta ao vivo - Série B nesta sexta-feira (05/07/2024). Foto: Lara Vantzen/Brusque

Estamos aqui para mais um emocionante confronto pela Rodada 14 do campeonato Brasileiro da Série B, onde o Brusque enfrenta a Ponte Preta nesta sexta-feira, 05/07/2024, às 21h00 de Brasília. As equipes entram em campo em busca da vitória e os torcedores estão ansiosos para ver um grande espetáculo de futebol. O Brusque vem de uma sequência de bons resultados e busca manter a boa fase, enquanto a Ponte Preta precisa da vitória para se aproximar do topo da tabela. Será um duelo de muita emoção e expectativa, com certeza teremos um jogo eletrizante pela frente. Vamos acompanhar cada lance e torcer para ver um grande espetáculo de futebol!

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Brusque x Ponte Preta ao vivo - Série B nesta sexta-feira (05/07/2024)

• Onde assistir Ceará x Santos ao vivo - Série B nesta sexta-feira (05/07/2024)

• Onde assistir Portugal x França ao vivo - Eurocopa nesta sexta-feira (05/07/2024)



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.